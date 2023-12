Leipzig - Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Sachsen liegt auf einem hohen Niveau. Am Freitag lag die Inzidenz, also die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen, laut Pandemieradar des Bundesgesundheitsministeriums bei 53. Das ist bundesweit hinter Sachsen-Anhalt (59) der zweithöchste Wert. Deutschlandweit lag die Inzidenz am Freitag bei 30.

Die höchsten Inzidenzen werden bei Säuglingen beobachtet, gefolgt von der Altersgruppe der ab 65-Jährigen, wie das sächsische Gesundheitsministerium am Freitag auf Anfrage mitteilte. Seit Anfang Oktober starben im Freistaat insgesamt 87 Menschen an oder mit einer Sars-CoV-2-Infektion. Dabei handelte es sich um Patienten im Alter zwischen 65 und 98 Jahren.