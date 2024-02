Dresden - Sachsen möchte Flüchtlinge rascher in den Arbeitsmarkt vermitteln. Das müsse gelingen, auch wenn deren Deutschkenntnisse vielleicht noch nicht perfekt seien, erklärte Sozialministerin Petra Köpping am Mittwoch. Dies trage zu einer schnelleren Integration bei. „Arbeit schafft Akzeptanz.“ Hoffnung setzt die SPD-Politikerin dabei in neue Angebote der Bundesregierung wie berufsbegleitende Sprachkurse. „Sprache erlernen, die im Berufsalltag gebraucht wird - idealerweise direkt im Berufsalltag in den Betrieben: Das ist für mich genau der richtige Ansatz.“

Nach Angaben der Arbeitsagentur waren im Januar in Sachsen knapp 10.400 Menschen aus acht vorherrschenden Herkunftsländern sowie weitere rund 12.300 Ukrainerinnen und Ukrainer arbeitslos gemeldet. Gut 9800 Betroffene nahmen an Integrationskursen teil. Man wolle helfen, dass Absolventen dieser Kurse so schnell wie möglich Arbeitserfahrungen erhielten und auch einen schnelleren Einstieg in Qualifizierungen ermöglichen, hieß es.