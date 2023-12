Das Handy kaputt, bei der Waschmaschine dreht sich nichts mehr? Wer dieses Problem beheben lässt, kann in Sachsen neuerdings einen Reparaturbonus erhalten. Täglich gehen Dutzende Anträge ein.

Leipzig - Die Menschen in Sachsen nutzen rege den neuen Reparaturbonus. In den ersten sechs Wochen seien 1.116 Anträge auf den Zuschuss für die Reparatur von Elektrogeräten eingegangen, teilte die Sächsische Aufbaubank (SAB) in Leipzig auf Anfrage mit. Auf häufigsten wurde der Zuschuss für die Reparatur von Mobiltelefonen beantragt, gefolgt von Waschmaschinen, Kaffeeautomaten, Geschirrspülern und Fernsehern.

Das Reparaturbonus startete Anfang November. Das Umweltministerium stellt dafür in diesem und im nächsten Jahr jeweils bis zu 1,25 Millionen Euro zur Verfügung. Der Bonus gilt für Reparaturen, die mindestens 75 Euro kosten. Gefördert werden 50 Prozent, wobei der maximale Zuschuss bei 200 Euro liegt. Das Umweltministerium hofft damit, Müll zu reduzieren und Rohstoffe zu sparen.

Die SAB hat mit Stand 15. Dezember 1.045 Anträge mit einem Volumen von knapp 108 000 Euro bewilligt. Daraus ergebe sich ein durchschnittlicher Zuschuss von 103 Euro pro Antrag. Pro Tag gingen 30 bis 40 neue Anträge ein.

Bisher wird der Zuschuss nur für die Reparatur von Elektrogeräten gezahlt. Die Geräte müssen von einer Firma repariert werden, die auf einer SAB-Liste der beteiligten Reparaturbetriebe steht. Laut Aufbaubank plant das Ministerium langfristig, den Bonus auch auf die Reparatur weiterer Gebrauchsgegenstände auszuweiten.