Dresden - In Sachsen startet der Verein „Frauen aufs Podium“ ein Programm, das mehr Frauen ins Amt der Bürgermeisterin bringen soll. Für das Mentoringprogramm im Rahmen des Modellprojekts „Bürgermeisterin im Fokus“ können sich Frauen bewerben, die den Beruf der Bürgermeisterin für sich entdecken wollen oder die bereits konkrete Pläne für eine Kandidatur haben, wie das Gleichstellungsministerium am Dienstag mitteilte.

„Der Frauenanteil in den Parlamenten - ob kommunal oder auf Landesebene - ist viel zu gering“, sagte Gleichstellungsministerin Katja Meier (Grüne). „Ohne Frauen in politischen Ämtern kommen auch deren Anliegen zu kurz oder werden erst gar nicht gesehen.“ Für die Demokratie sei das ein großer Verlust.

Nur 11 Prozent der Bürgermeisterämter in Sachsen sind demnach mit Frauen besetzt, durch das Programm soll sich der Anteil erhöhen. Es ist für ein Jahr konzipiert und beinhaltet unter anderem Schnuppertage und Reflexionsangebote mit Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern.

Die Auftaktveranstaltung findet am 15. Juni in Chemnitz statt. Bereits an diesem Mittwoch können sich Interessentinnen bei Kennenlernstunden in Görlitz und Leipzig über das Programm informieren und mit Bürgermeisterinnen ins Gespräch kommen. Ein weiterer Kennenlern-Termin findet am 22. Mai online statt.