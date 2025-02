Chemnitz - Wer zukünftig auf dem Land in Sachsen als Hausärztin oder Hausarzt arbeiten will, kann sich bis Ende Februar für einen Medizinstudienplatz über die Landarztquote bewerben. „Die Bewerbungsfrist für das Wintersemester 2025/2026 im Rahmen der Landarztquote läuft noch bis zum 28. Februar 2025“, teilte die Landesdirektion Sachsen (LDS) in Chemnitz mit.

Durch die Landarztquote haben engagierte Bewerberinnen und Bewerber auch ohne ein Spitzen-Abitur die Chance auf einen Studienplatz für Humanmedizin. „Entscheidend sind dabei nicht allein die Noten, sondern vor allem die persönliche Motivation und das klare Bekenntnis zur späteren Tätigkeit als Landarzt oder Landärztin“, erklärt LDS-Präsident Béla Bélafi. Ziel des Programms ist es, die medizinische Versorgung in ländlichen Regionen zu verbessern.

Nach erfolgreichem Abschluss des Studiums und der Facharztweiterbildung verpflichten sich die Absolventinnen und Absolventen, zehn Jahre lang als Hausärztin oder Hausarzt in Sachsens ländlichen Gebieten zu arbeiten. Studienorte sind Leipzig, Dresden und Chemnitz.