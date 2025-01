Die Kulturministerkonferenz der Länder wird jedes Jahr von einem anderen Bundesland geleitet. 2025 ist Sachsen an der Reihe. Im Mittelpunkt soll vor allem der Kulturtourismus stehen.

Sachsen übernimmt Vorsitz in der Kulturministerkonferenz

Sachsens Kulturministerin Barbara Klepsch (CDU) leitet in diesem Jahr die Kulturministerkonferenz. (Archivbild)

Dresden - Die sächsische Kulturministerin Barbara Klepsch (CDU) ist in diesem Jahr Präsidentin der Kulturministerkonferenz der Länder. Schwerpunkte der Amtszeit sollen das kulturelle Erbe und der Kulturtourismus sein, wie das Ministerium in Dresden mitteilte. Die erste Sitzung unter Klepschs Leitung soll am 26. März stattfinden.

Klepsch: Deutschland als Kulturreiseziel in Europa gefragt

„Kunst und Kultur gehören für mehr als die Hälfte der Touristen zum Urlaub dazu. In Europa liegt Deutschland als Kulturreiseziel auf einem Spitzenplatz“, so die Ministerin. Gäste würden neben den historischen Sehenswürdigkeiten, Museen und Ausstellungen, Festivals, Theater und vieles mehr schätzen. „Kulturtourismus ist ein Markenzeichen des Reiselandes Deutschland.“

Kulturministerkonferenz tagt im Frühjahr und im Herbst

Die Kultusministerkonferenz befasst sich mit Themen der Kulturpolitik, die von überregionaler Bedeutung sind. Ziel sei eine gemeinsame Meinungs- und Willensbildung, hieß es. Zudem vertrete die Konferenz gemeinsame Anliegen gegenüber der Bundesregierung. Die Beratungen finden zweimal im Jahr in einer Frühjahrs- und einer Herbstsitzung statt.