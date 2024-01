Ein Schüler meldet sich, während die Lehrerin an die Tafel schreibt.

Dresden - Als Reaktion auf verschiedene Bildungsstudien lässt das sächsische Kultusministerium überprüfen, wie es um die Kompetenzen aller Zweitklässler im Land steht. Dazu sollen die rund 36.000 Schülerinnen und Schülerinnen Ende Mai Tests in Deutsch und Mathematik schreiben, wie das Ministerium am Montag mitteilte. Anhand dieser sogenannten Lernstandserhebungen solle dann geschaut werden, wie groß die Unterschiede in der Schülerschaft sind und welche Förderung nötig ist.

Die Unterschiede zwischen den Schülerinnen und Schülern würden immer größer, teilte Kultusminister Christian Piwarz (CDU) mit. Damit werde es immer schwieriger, in der Grundschule die notwendigen Kenntnisse im Lesen, Schreiben und Rechnen zu vermitteln. Sachsen stehe im Bundesländervergleich in den Bildungsstudien zwar noch gut da, aber auch im Freistaat wachse der Anteil der Schülerinnen und Schüler, die Defizite beim Lesen, Schreiben und Rechnen haben.