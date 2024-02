Dresden - Eng verbunden trotz einer Grenze: Sachsen und die polnische Woiwodschaft Niederschlesien feiern in diesem Jahr den 25. Geburtstag ihrer Regionalpartnerschaft. Bei einem Treffen in Dresden zogen Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) und Marschall Cezary Przybylski am Dienstag in Dresden eine positive Bilanz. „Unsere Partnerschaft mit Niederschlesien ist eine echte Erfolgsgeschichte. Die intensive Zusammenarbeit in den vergangenen 25 Jahren und der damit verbundene Austausch bereichern in vielfältiger Weise das gesellschaftliche Leben beiderseits der Grenze“, erklärte Kretschmer. Er verwies unter anderem auf den Austausch von Schülern und Wissenschaftlern, gemeinsame Sportveranstaltungen und eine Kooperation von Unternehmen.

Nach den Worten von Marschall Przybylski bringt die grenzüberschreitende Zusammenarbeit beider Regionen viele Vorteile in sozialer, institutioneller und marktwirtschaftlicher Hinsicht. „Solche strategischen Partnerschaften sind auf Dauer angelegt. In dem vergangenen Vierteljahrhundert haben wir viele positive Erfahrungen in der Zusammenarbeit zwischen Niederschlesien und Sachsen in allen Bereichen der beiden Regionen gesammelt.“ Nun wolle man das fortsetzen und das Verständnis vertiefen. „Wir wollen für die Europäer ein attraktiver Ort sein, um bei uns zu leben, zu investieren und ihre Freizeit zu verbringen.“