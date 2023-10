Dresden - Der Freistaat Sachsen will kleine und mittlere Unternehmen mit insgesamt 142 Millionen Euro an Kreditmitteln unterstützen. Das Programm biete eine ergänzende Darlehensförderung zu den bereits etablierten Zuschussprogrammen für den sächsischen Mittelstand, teilte das Wirtschaftsministerium am Mittwoch in Dresden mit. Das Programm „Darlehen für den Mittelstand“ ermögliche eine schnelle und unkomplizierte Unterstützung bei Gründungs-, Wachstums-, Markteinführungs- sowie Digitalisierungsvorhaben.

„Der Mittelstand ist das Herz unserer Wirtschaft. Mit dem neuen Darlehensprogramm wollen wir unseren Unternehmen ermöglichen, ihre Vorhaben erfolgreich umzusetzen und damit Arbeitsplätze zu sichern und neue zu schaffen“, sagte Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD). Gerade in den vom Strukturwandel betroffenen Regionen sollen die Zukunftschancen und der Transformationsprozess der mittelständischen Wirtschaft unterstützt werden.

Die Förderung umfasse je nach Vorhaben verschiedene Darlehensarten. Demnach können Unternehmen Zuschussprogramme des Bundes und der Länder mit den Förderdarlehen „zu einer optimalen Finanzierung kombinieren“. Zudem sei die Förderrichtlinie so ausgestaltet, dass flexibel auf Veränderungen des Marktumfeldes reagiert werden könne.

Durch besonders günstige Konditionen für Vorhaben in den Landkreisen Görlitz, Bautzen, Nordsachsen, Leipzig sowie den kreisfreien Städten Leipzig und Chemnitz soll das Programm außerdem zur Verbesserung der Standortbedingungen und Bewältigung des Strukturwandels in den Bergbaufolgelandschaften beitragen. Die Darlehen können über die Sächsische Aufbaubank (SAB) beantragt werden.