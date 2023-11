Dresden - Sachsen will die Sicherheit der Lokalpolitiker vor Ort stärken. Anfeindungen von Amts- und Mandatsträgern seien in vielen Kommunen an der Tagesordnung, teilte das Innenministerium am Dienstag mit. Das Spektrum reiche von Beleidigungen über ernsthafte Bedrohungen bis hin zu körperlichen Angriffen, hieß es. Für einen besseren Schutz soll es etwa einen engen Kontakt zwischen Kommunalpolitikern und Polizei geben, gemeinsame Absprachen entsprechender Maßnahmen und Beratung zum Verhalten in Gefahrenlagen. Je nach Situation könnten auch Personen- oder Objektschutz durch das Landeskriminalamt (LKA) veranlasst werden, hieß es.

Auch präventiv soll mehr getan werden. Laut Ministerium sollen Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit des Landespräventionsrates auf die Situationen der kommunalen Amts- und Mandatsträger aufmerksam machen. Neben der Allianz Sichere Sächsische Kommunen sind auch die Zentrale Ansprechstelle für Opfer extremistischer Bedrohungen (ZASTEX) beim Landeskriminalamt und das Expertennetzwerk bei der Landesdirektion Sachsen in die Beratung von Betroffenen eingebunden.

„Wer Amts- und Mandatsträger einschüchtert, bedrängt oder sogar angreift, der legt dort die Axt an und gefährdet den sozialen Frieden“, betonte Innenminister Armin Schuster. Sachsen sehe dieser sich „zuspitzenden Entwicklung“ nicht tatenlos zu und stärke die Sicherheit von Kommunalpolitikern weiter, so der CDU-Politiker.