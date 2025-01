Leipzig - Zum Ende der Weihnachtsferien zeigt sich Sachsen winterlich weiß. In der Nacht zum Sonnabend habe es überall etwas Schnee gegeben - im Bergland bis zu fünf Zentimeter, informierte der Deutsche Wetterdienst auf Anfrage. Von den Kammlagen des Erzgebirges wurden Schneehöhen von zehn bis 20 Zentimeter gemeldet, vom Gipfel des Fichtelberges 40 Zentimeter. Im Tagesverlauf sollte es außer im Elbtal und Teilen Ostsachsens frostig bleiben.

Für viele Familien und Wintersportler lockt am Wochenende noch einmal ein Ausflug ins Gebirge. Nicht nur in Oberwiesenthal und in Altenberg waren Pisten für Skifahrer präpariert, auch in Eibenstock und am Hirschkopf in Carlsfeld drehten sich die Lifte. Am Keilberg auf tschechischer Seite waren laut Betreiber 15 von 32 Pisten geöffnet. An der Kammloipe im Erzgebirge wurden etwa aus Johanngeorgenstadt frisch präparierte Loipen gemeldet, am Fichtelberg waren ebenfalls mehrere Loipen und Winterwanderwege geöffnet.

Schnee und Glätte am Sonntag erwartet

Am Sonntag erwarten die Meteorologen zunächst erneut verbreitet Schneefälle in Sachsen. Sie werden sich am frühen Morgen vom Vogtland her ausbreiten und am frühen Nachmittag die Oberlausitz erreichen. Allerdings kommt damit auch mildere Luft, sodass der Schnee im Laufe des Tages in Regen übergeht. Dadurch entsteht Glättegefahr auf Straßen und Gehwegen. Zugleich dürfte es ziemlich windig werden, hieß es. Das milde Wetter wird den Angaben zufolge zu Wochenbeginn anhalten. Schon ab Dienstag könnte es dann aber eine neue Kaltfront wieder winterlich werden lassen.