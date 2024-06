Kamenz - Die Auszählung der Stimmen zur Europawahl dauert in Sachsen bis weit in die Nacht zum Montag. Auch um 1.00 Uhr lag noch kein abschließendes Ergebnis vor. Laut der Übersicht des Landeswahlleiters waren bis dahin immerhin in 410 von 418 Gemeinden alle Stimmen ausgezählt. Auch aus den Großstädten Dresden und Leipzig lagen noch keine abschließenden Zahlen vor.