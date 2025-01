Der BSV Sachsen kann nicht mehr gewinnen. Ein totaler Einbruch in der zweiten Halbzeit wirft Fragen auf.

Sachsen Zwickau verliert weiter: Klare Pleite in Blomberg

BSV Sachsen Zwickau verliert in dder Bundesliga weiter.

Blomberg-Lippe - Die Handballerinnen des BSV Sachsen Zwickau haben die fünfte Niederlage in Serie kassiert und kommen in der Bundesliga wieder in Abstiegsgefahr. Das Team von Trainer Norman Rentsch verlor das Gastspiel bei der HSG Blomberg-Lippe mit 20:31 (10:12). Blanka Kajdon war mit fünf Treffern beste Schützin bei den Westsachsen. Für Blomberg markierte Ona Vegue Pena elf Tore.

Eine Halbzeit lang war es ein Spiel auf Augenhöhe. Auf mehr als drei Treffer ließ der BSV die Gastgeber nicht davonziehen. Das änderte sich in Halbzeit zwei. Dort brach Zwickau völlig auseinander. Neun Minuten blieben die Zwickauerinnen zwischen der 35. und 44. Minute ohne eigenen Torerfolg und lagen hoffnungslos mit elf Toren im Rückstand. In der Schlussviertelstunde fingen sich die Gäste noch etwas, kamen aber nicht mehr heran.