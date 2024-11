Radebeul - Mehrere hundert Bäckereien in Sachsen sammeln im Advent wieder Wechselgeld vom Stollenkauf für den guten Zweck. Die Kunden werden vom 26. November bis Weihnachten gebeten, es für Bedürftige in auf die Tresen gestellte Spendendosen zu werfen. Die Spenden fließen stets in Projekte der Hilfsaktion „Brot für die Welt“.

„Brot für die Welt“ wurde 1959 gegründet. Das Hilfswerk der evangelischen Landes- und Freikirchen fördert gemeinsam mit seinen Partnerorganisationen Projekte weltweit. Im vergangenen Advent kamen in Sachsen laut Diakonie rund 25.000 Euro zusammen.