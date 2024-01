Dresden - Sachsens FDP startet mit mehreren Veranstaltungen zum traditionellen Dreikönigstreffen nach eigenen Angaben kämpferisch in das Wahljahr. Bereits am Sonntag ist eine Ausgabe des Treffens in Bautzen geplant, am Montag folgt Döbeln und am 13. Januar Aue-Bad Schlema, gaben die Liberalen am Samstag bekannt. „Vor den Freien Demokraten liegen anstrengende Wahlen, die einmal mehr in einem schwierigen politischen Umfeld zu führen sein werden. Nicht nur die aktuellen Negativwerte der ungeliebten Ampel im Bund werden im Wahlkampf zu spüren sein“, hieß es. Auch die „kaum weniger beliebte sächsische Koalition der CDU mit SPD und Grünen“ werde die Diskussionen in den kommenden Monaten bestimmen.

Bei der Kommunal- und Europawahl am 9. Juni gehe es für die FDP darum, die Ergebnisse der letzten Wahlen zu verteidigen und ihre kommunale Basis zu festigen, teilte die Partei mit. Bei der Europawahl 2019 waren die Liberalen im Freistaat auf 4,7 Prozent der Stimmen gekommen, zur Kommunalwahl waren es 4,6 Prozent. „Bei der Landtagswahl ist es das Ziel der FDP Sachsen, mit einem starken Team in das Landesparlament einzuziehen und die Grünen in der Regierung zu ersetzen.“ In Umfragen sind die Liberalen davon allerdings weit entfernt. In den beiden jüngsten Umfragen kamen sie lediglich auf zwei beziehungsweise ein Prozent. Im September 2023 waren es fünf Prozent.