Dresden/Chemnitz - In Sachsen laufen die letzten Vorbereitungen vor dem Start der diesjährigen Freibadsaison. Die ersten Bäder im Freistaat öffnen bereits Mitte Mai und bleiben zum Teil bis Anfang September geöffnet, teilten die Betreiber mit.

In der Landeshauptstadt öffnen die ersten drei Bäder - das Georg-Arnold Freibad, das Strandbad Wostra sowie das Kombibad Prohlis - bereits am 16. Mai ihre Tore für Besucher und Besucherinnen, wie der Sprecher der Dresdner Bäder, Lars Kühl, ⁠mitteilte. Auch in Chemnitz und Leipzig fällt den Angaben der Städte zufolge am 18. Mai der Startschuss der Saison. Die restlichen Einrichtungen in Sachsen schließen sich gegen Ende Mai an.

Laut Kühl, sei „das Freibad-Geschäft natürlich extrem wetterabhängig“ und benötige am besten längere Hitzeperioden und möglichst keinen Regen. Er hoffe jedoch auf gute Bedingungen. Die Bäder seien gut aufgestellt. Größere Umbauten oder Neuerungen innerhalb der Dresdner Bäder habe es nicht gegeben, aber Saisonkräfte würden noch benötigt, vor allem im Kassenbereich.

In Chemnitz können Badefans bereits ab Anfang Mai das Wasser im Stausee Rabenstein genießen. Der Freibadbereich des Bernsdorfer Bades bleibt allerdings nach Angaben der Stadt aufgrund von laufenden Baumaßnahmen voraussichtlich die ganze Saison geschlossen. Zudem werde bei anhaltend schlechtem Wetter im Rahmen eines Modellprojektes die Schwimmhalle „Am Südring“ an den Wochenenden geöffnet.