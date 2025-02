Das Handwerk hofft auf die Erhöhung des Meisterbonus in Sachsen. Die CDU hatte im Landtagswahlkampf mit einer Verdopplung geworben. Lässt die Finanzlage in Sachsen das zu?

Dresden - Das sächsische Handwerk hofft auf eine baldige Erhöhung des Meisterbonus. Die Prämie in Höhe von derzeit 2.000 Euro wird Handwerkern gezahlt, die erfolgreich ihre Meisterprüfung ablegen.

Andere Bundesländer wie Niedersachsen oder Bremen gewährten 4.000 Euro Zuschuss, in Berlin seien es sogar 5.000 Euro, teilte die Handwerkskammer Dresden mit. Daher müsse die Prämie auch in Sachsen möglichst schnell erhöht und verdoppelt werden.

Bonus belohnt erfolgreichen Abschluss

Menschen, die einen Meisterabschluss machen wollen, müssten viel höhere finanzielle Belastungen tragen als Studierende. Der Bonus belohne einen erfolgreichen Abschluss. Er sei damit ein Baustein zur Gleichwertigkeit von dualer und akademischer Ausbildung.

Die CDU hatte zur Landtagswahl im vorigen Jahr damit geworben, den Meisterbonus verdoppeln zu wollen. Im Koalitionsvertrag haben sich CDU und SPD darauf geeinigt, den Zuschuss erhöhen zu wollen „mit dem Ziel, diesen zu verdoppeln.“

Meisterbonus wird Thema bei Haushaltsklausur

Doch wegen der knappen Kassen in Sachsen ist unklar, wann es so weit sein wird. Der Meisterbonus werde in den anstehenden Haushaltsverhandlungen thematisiert, teilte eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums auf Anfrage mit. Am Montag beginnt in Roßwein eine zweitägige Haushaltsklausur des Kabinetts.

„Aufgrund der Haushaltslage und der erforderlichen Einsparungen im kommenden Doppelhaushalt kann derzeit keine Prognose dazu getroffen werden, wie und wann eine Umsetzung des Auftrages aus dem Koalitionsvertrag möglich ist“, hieß es vom Wirtschaftsministerium.

Der Meisterbonus war in Sachsen 2016 eingeführt worden. Zunächst erhielten die neuen Meister 1.000 Euro Zuschuss. Anfang 2023 war der Bonus auf 2.000 Euro erhöht worden.