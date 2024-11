Chemnitz - Mit einem ökumenischen Gottesdienst am 1. Advent beginnt das Programm der Kulturkirche zur Kulturhauptstadt Europas 2025 in Chemnitz. Im Rahmen der Feier in der St. Petri Kirche werde auch der Öffentlichkeit das Programm vorgestellt, teilte der evangelische Kulturhauptstadtpfarrer Holger Bartsch mit.

Zu den Höhepunkten gehören demnach das Chormusical „Martin Luther King“ am 29. März in der Messe Chemnitz sowie das ökumenische Kulturkirchenfest mit Chorfestival im Chemnitzer Zentrum vom 30. bis 31. August.

Das Programm steht unter dem Motto „Neu sehen, neu schätzen, neu stärken“ und soll übersehenen Menschen und Orten mit ihren Geschichten Raum geben, aber auch Glaubenstraditionen neu beleben. Ziel ist es, Brücken zwischen Menschen unterschiedlicher Herkunft, Religion und Altersgruppen zu bauen, wie es hieß. So interviewen in dem Projekt „History of Citizens“ Kinder und Jugendliche Menschen über 60 Jahre zu ihren Biografien und setzen diese künstlerisch um.