Dresden - Sachsens Kunsthandwerk erwirtschaftet pro Jahr rund 650 Millionen Euro Umsatz. Es sei fester Bestandteil der Tradition in der Weihnachtszeit und darüber hinaus eine wichtige kreative Branche von überregionaler Bedeutung, wie das Wirtschaftsministerium in Dresden am Sonntag mitteilte. Ein auf Youtube veröffentlichter Imagefilm „Wir haben es in der Hand“ zeige die Schaffenskraft der über 1500 Unternehmen mit zusammen gut 11.000 Beschäftigten im Freistaat am Beispiel von sieben Handwerksbetrieben von der Glasbläserei über Goldschmiede und Holzspielzeugmacher bis Musikinstrumentenbau. Er verdeutliche, „dass es nicht wichtig ist, die Zeit zurückdrehen zu können, sondern hinter dem zu stehen, was wir täglich tun“, sagte Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD).