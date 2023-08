Dresden - Sachsen beginnt das neue Schuljahr mit 1120 neu eingestellten Lehrkräften. Künftig sollen verstärkt „digitale Selbstlernmodule“ zum Einsatz kommen, sagte Kultusminister Christian Piwarz (CDU) am Donnerstag in Dresden mit. „Das selbstständige und selbstorganisierte Lernen wird zunehmend zu einer Schlüsselkompetenz des 21. Jahrhunderts. Zukünftig kommt es immer stärker darauf an, die Schülerinnen und Schüler zum selbstorganisierten Lernen zu befähigen.“ Die digitalen Module könnten auch genutzt werden, wenn Lehrkräfte ausfallen. Damit rechnet die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft auf jeden Fall. Am Mittwoch hatte sie die Zahl der zusätzlich benötigten Lehrkräfte auf mindestens 3000 beziffert.