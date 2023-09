Dresden - Angesichts eines Mangels an Ehrenamtlichen in Sportvereinen fördern Freistaat und Landessportbund die Gewinnung Freiwilliger. Für das Förderprogramm „Ehrenamt stärken im Sport“ stellte der Landtag nach Angaben des Innenministeriums in Dresden vom Montag für 2023 und 2024 je 250.000 Euro zur Verfügung, um dieses Engagement attraktiver zu machen. Daraus könnten etwa anteilig die Kosten für den Ersterwerb einer Trainer-, Kampf- oder Schiedsrichterlizenz erstattet werden.

Sachsen sei „ein Land, das sich dem Sport verschrieben hat“, sagte Innenminister Armin Schuster (CDU) und verwies auf rund 670.000 aktive Mitglieder in knapp 4400 Vereinen. „Fast jeder fünfte Sachse sportelt in Gemeinschaft.“ Viele der Mitglieder, vor allem die Neueinsteiger, aber auch Kinder, Flüchtlinge oder ältere Menschen, benötigten fachkundige Betreuung durch geschultes Personal. Ohne die 96 500 ehrenamtlich Engagierten im Sportbereich „ist das flächendeckende Sporttreiben in Sachsen undenkbar“.

Nach Ministeriumsangaben können sich immer weniger Menschen in ihrer Freizeit für ein Ehrenamt im Sportverein begeistern. Das Förderprogramm helfe, da die Rücklagen nach Corona-Pandemie, steigenden Inflationsraten und immer höheren Energiepreisen vielerorts aufgebraucht seien, sagte Landessportbund-Präsident Ulrich Franzen. Darüber können auch Kosten zur Qualifizierung Interessierter, Weiterbildung oder Gewinnung Ehrenamtlicher oder die Computersoftware für die Mitgliederverwaltung bis zu einer bestimmten Höhe erstattet werden.