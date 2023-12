Weihnachtsschmuck hängt an einem Tannenbaum.

Dresden - Die Bischöfe der evangelischen Landeskirche Sachsens und des Bistums Dresden-Meissen, Tobias Bilz und Heinrich Timmerevers, haben an die mit dem Heiligen Abend verbundene Zuversicht erinnert. „Weihnachten ist ein Fest der Hoffnung gegen den Augenschein“, sagte Bilz am Freitag unter Verweis auf die biblische Überlieferung. Sein katholischer Amtsbruder wünscht sich in Kriegszeiten „Umkehr und Vesöhnung“.

Bild verwies darauf, dass die in der Weihnachtsgeschichte beschriebene Situation damals für die Menschen ganz ähnlich unübersichtlich und beängstigend war. „Da ging es nicht um ein harmonisches Fest in geschmückten Stuben.“ Aber die Hirten, die das Kind im Stall fanden, seien „mitten im Ungewissen“ zu aktiven Gestaltern einer neuen Zeit geworden. „Ich wünsche mir und unserer Gesellschaft, dass wir nicht von einer perfekten Welt träumen, die andere für uns einrichten und bewahren, sondern uns stattdessen mutig ins Ungewisse hineinbewegen.“

Laut Timmerevers kehrten sich mit der Geburt Jesu die Maßstäbe um. „Er rückt mit seiner Person die Liebe ins Zentrum, die Situationen umdrehen, verändern kann“, sagte er. „Wenn das Handeln eben nicht nur recht und billig ist, gemäß „Aug um Aug und Zahn um Zahn““, Menschen Dinge tun, die nicht notwendig erwartbar sind, sondern weit darüber hinausgingen, plötzlich umkehrten, Schuld eingestünden, verziehen. „Umkehr und Versöhnung sind meine Weihnachtswünsche angesichts der Spirale der Gewalt in der Ukraine und im Nahen Osten; vielleicht dürfen wir erleben, dass entgegen allen menschlichen Hasses Wundersames und Überraschendes passieren wird - das ist meine Hoffnung und mein Gebet.“