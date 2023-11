Kamenz - Die Kamenzer Stadtbibliothek „G. E. Lessing“ ist mit dem sächsischen Bibliothekspreis ausgezeichnet worden. Die Auszeichnung ist mit 10.000 Euro dotiert, wie das Kulturministerium am Mittwoch mitteilte. Kulturministerin Barbara Klepsch (CDU) hob die Innovationskraft der Stadtbibliothek hervor. Sie habe in Zeiten des digitalen und sozialen Wandels ein leistungsstarkes Angebot für alle Generationen aufgebaut. Der Bibliothekspreis wird seit 2013 jährlich vergeben. In diesem Jahr hatten sich laut Ministerium neun große und kleinere Bibliotheken aus allen Teilen des Landes beworben.