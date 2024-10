Der sächsische Bibliothekspreis soll Engagement und Innovationsfreude würdigen. In diesem Jahr geht die Auszeichnung nach Wurzen.

Wurzen - Die Stadtbibliothek Wurzen wird in diesem Jahr mit dem sächsischen Bibliothekspreis ausgezeichnet. Die kommunale Einrichtung sei ein Treffpunkt für die gesamte Stadtgesellschaft, teilte Kulturministerin Barbara Klepsch (CDU) mit. Sie wird den Preis am 30. Oktober zusammen mit der Vorsitzenden des Bibliotheksverbandes, Aline Fiedler, verleihen. Die Auszeichnung ist mit 10.000 Euro dotiert. Laut Kulturministerium hatten sich in diesem Jahr sechs Bibliotheken um den Preis beworben.