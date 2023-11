Leipzig - In Leipzig wurde am Montagabend der diesjährige Designpreis verliehen. Insgesamt seien 15 Arbeiten ausgezeichnet worden, teilte das Wirtschaftsministerium am Montag in Dresden mit. Mit insgesamt 263 Einreichungen sei in diesem Jahr eine Rekordteilnahme verzeichnet worden, hieß es. Eine Jury habe 36 Nominierte für die mit insgesamt 80.000 Euro dotierten Preise ausgewählt. Der Preis wird den Angaben zufolge alle zwei Jahre ausgelobt. Demnach gehört er zu den höchstdotierten Designpreisen Deutschlands.

„Die ausgezeichneten Arbeiten zeigen eindrucksvoll die Kraft und die Facetten von Design, die weit über eine reine Formgebung hinausgehen“, sagte Wirtschaftsminister Martin Dulig laut Mitteilung. Design habe das Potenzial, intelligente Lösungen aufzuzeigen, wie wir nachhaltiger zusammenleben und arbeiten, wirtschaften, produzieren und konsumieren können, so der SPD-Politiker. Die Designleistungen aller Nominierten, sowie der Preisträgerinnen und Preisträger sollen im kommenden Jahr an verschiedenen Orten öffentlich präsentiert werden.