Sächsischer Popmusik-Wettbewerb geht in die nächste Runde

Dresden - Beim sächsischen „Wettbewerb für Popularmusik“ sind 143 Beiträge eingegangen. Bis zum 4. April konnten sich sächsische Musikschaffende sowie Clubs und Live-Musikspielstätten in fünf Kategorien bewerben. In den kommenden Wochen werden die eingereichten Beiträge von einem Gremium begutachtet. Die besten 26 Projekte werden am 6. Juni prämiert, wie das sächsische Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr mitteilte. Insgesamt stehe ein Preisgeld von 70.000 Euro zur Verfügung.