Der Krieg Russlands gegen die Ukraine nähert sich seinem zweiten Jahrestag im Februar 2024. In Deutschland gibt es Teile der Bevölkerung, die gegen weitere Waffenlieferungen an die Ukraine sind.

Berlin - Mehrere Tausend Menschen werden an diesem Samstag in Berlin bei einer großen Friedensdemonstration gegen den Krieg in der Ukraine und Waffenlieferungen erwartet. Die Initiatoren verurteilen den russischen Angriff und zugleich die Nato. Sie fordern einen Waffenstillstand und Verhandlungen mit Russland. Bekannteste Rednerin am Brandenburger Tor ist die frühere Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht, die derzeit eine neue Partei gründet. Angemeldet sind bei der Polizei 10.000 Teilnehmer. Parallel plant die Klimaschutzgruppe Letzte Generation in der Nähe eine Blockade der Straße des 17. Juni.

Das Motto der Demonstration lautet: „Nein zu Kriegen - Rüstungswahnsinn stoppen - Zukunft friedlich und gerecht gestalten“. Um 13.00 Uhr soll eine Kundgebung am Brandenburger Tor starten, danach wollen die Demonstranten durch das Regierungsviertel laufen und mit einer weiteren Kundgebung am Brandenburger Tor enden. Wagenknecht hatte schon im Februar zusammen mit der Frauenrechtlerin Alice Schwarzer bei einer großen Demonstration am Brandenburger Tor gesprochen und zuvor ein „Manifest für Frieden“ veröffentlicht. Der Aufruf zur Demonstration wird von Linke-Politikern, Gewerkschaftern und einigen Künstlern unterstützt.

Ebenfalls am Samstag will die Klimaschutzgruppe Letzte Generation ab 12.00 Uhr mit einer „Massenbesetzung“ die Straße des 17. Juni und den Großen Stern lahmlegen. Dazu wollen die Klimaschützer die Straße entlang laufen, sich hinsetzen und auch festkleben. An einer früheren Blockade der Straße des 17. Juni hatten viele Hundert Menschen teilgenommen.