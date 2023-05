Bremen - Für Werder Bremens Abwehrspieler Amos Pieper ist die Saison beendet. Der 25-Jährige wird wegen anhaltender Probleme am Sprunggelenk operiert und steht Trainer Ole Werner damit in den verbleibenden drei Spielen dieser Spielzeit nicht mehr zur Verfügung, wie der Fußball-Bundesligist am Freitag mitteilte.

„Der Ausfall von Amos für den Bundesliga-Endspurt ist sehr bitter, doch aufgrund seiner Sprunggelenkproblematik ist eine Operation leider unumgänglich“, sagte Werner. Pieper absolvierte in seiner ersten Saison für die Grün-Weißen 29 Bundesligapartien. Zudem stand er zweimal für Werder im DFB-Pokal auf dem Platz. Der Verteidiger war im vergangenen Sommer aus Bielefeld gekommen.

Neben Pieper wird am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) beim Auswärtsspiel bei RB Leipzig sehr wahrscheinlich auch Niclas Füllkrug ausfallen. Der Torjäger fehlte am Freitag wegen seiner Wadenprobleme im Mannschaftstraining. Werder hat drei Spieltage vor dem Saisonende sieben Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz.