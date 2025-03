Die Häuser der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten öffnen erst in einigen Wochen. (Archivbild)

Potsdam - Bei strahlendem Sonnenschein laden die Gärten der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten in Brandenburg und Berlin bereits zum Spazieren ein. Bis zum richtigen Saisonstart ist es aber noch ein Weilchen hin. Der Saisonstart sei zweigeteilt, sagte ein Sprecher der Stiftung. Ein Teil der Häuser öffne am 1. April, der Rest werde am 1. Mai nachziehen.

In der Wintersaison schließen viele Gebäude der Preußischen Schlösser, Pflanzen werden eingelagert und Figuren und Skulpturen eingehaust. „Die Aushausung wird vor Ostern sein“, sagte der Sprecher. Aktuell sei der 24. März dafür vorgesehen. Die traditionelle Ausfahrt der Pflanzenkübel aus der Orangerie am neuen Garten soll am 18. Mai stattfinden.