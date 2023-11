Berlin - Nach Angaben des Antisemitismusbeauftragten Berlins, Samuel Salzborn, radikalisieren sich zunehmend Menschen antisemitisch. „Wir haben eine massive antisemitische Radikalisierung, die spüren wir auf allen Ebenen, die spüren wir vor allen Dingen zunächst in Fragen des Schutzes jüdischer und israelischer Einrichtungen, die extrem bedroht sind“, sagte der Sozialwissenschaftler am Gedenktag der Novemberpogrome gegen Jüdinnen und Juden in NS-Deutschland vor 85 Jahren bei Radioeins des rbb. Vollumfänglicher Schutz jüdischen Lebens sei nicht möglich, so Salzborn, „weil die Antisemitinnen und Antisemiten letzten Endes massiv eskalieren, Gewalt verherrlichen und eben auch faktisch gewaltbereit sind.“

Die Zahl antisemitischer und antiisraelischer Taten ist seit dem 7. Oktober - dem Tag des Angriffs der islamistischen Hamas gegen Israel - in Deutschland und weltweit stark gestiegen.