Samstag beginnt bewölkt in Sachsen-Anhalt

Magdeburg - Der Samstag beginnt bewölkt in Sachsen-Anhalt. Nachmittags und abends zeigt sich die Sonne aber wieder, wie der Deutsche Wetterdienst am Samstag mitteilte. Schauer und Regen sind demnach eher unwahrscheinlich. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 18 und 20, im Harz zwischen 14 und 18 Grad. Auf dem Brocken kommt es mittags zu Sturmböen.

Die Nacht zum Sonntag beginnt mit geringer Bewölkung, in der zweiten Hälfte zieht Nebel auf. Es kühlt ab auf 10 bis 6 Grad. Der Nebel hält am Sonntag zunächst an, gegen Nachmittag heitert es auf. Es bleibt trocken bei Höchsttemperaturen zwischen 19 und 21, im Harz zwischen 16 und 19 Grad.

In der Acht zu Montag ist es dann bewölkt, später zieht wie in der vorangegangenen Nacht Nebel auf. Die Temperaturen sinken auf 9 bis 4 Grad. Der Montag dürfte heiter werden bei 21 bis 24, im Harz 15 bis 21 Grad.