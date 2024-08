Samuel Koch spricht in einem Podcast mit Gästen über tiefgreifende Veränderungen im Leben. (Archivfoto)

Düsseldorf - In einem neuen Podcast spricht Autor und Schauspieler Samuel Koch (36) mit Gästen über Krisen im Leben. Am 1. September gehen der Podcast „Ansprechbar“ und ein Instagram-Kanal an den Start, wie die Evangelische Kirche im Rheinland mitteilte.

Im Mittelpunkt stehen Fragen wie: Was hilft mir, mit einer Krankheit zu leben? Was trägt mich, wenn ich traurig bin? Wie kann ich umdenken, wenn plötzlich alles anders ist? Im Podcast erzählen die Gäste von Glück, Angst, Liebe, Trauer, Freundschaft und Halt. „Ansprechbar“ ist ein Angebot der evangelischen Kirche und erscheint den Angaben zufolge immer am ersten Sonntag eines Monats mit neuen Folgen.

Auf einmal alles anders

Gastgeber und Moderator Koch hat selbst erlebt, wie sich das Leben von einer Sekunde auf die nächste verändern kann. Im Jahr 2010 verunglückte er als 23-Jähriger in der Fernsehshow „Wetten, dass ..?“ und ist seither querschnittsgelähmt. „Jahrelang musste ich Fragen beantworten, jetzt freue ich mich drauf, Fragen zu stellen“, sagte Koch laut Pressemitteilung. Koch, der im Rollstuhl sitzt, ist Film- und Theaterschauspieler, Autor und Redner. Er wechselt zur neuen Spielzeit vom Nationaltheater Mannheim an die Münchner Kammerspiele.