Sein schwerer Unfall bei „Wetten, dass..?“ ist vielen Menschen noch immer in Erinnerung. In München wird der Schauspieler Samuel Koch nun zu einer Figur aus der Mythologie.

Samuel Koch wird in München zum Proteus

München - Der Schauspieler Samuel Koch (37) ist nach seinem Wechsel zu den Münchner Kammerspielen erstmals auf der Bühne zu sehen. In dem Stück „proteus 2481“ wird er nach Angaben des Theaters zum Verwandlungskünstler Proteus. Am Freitagabend steht die Uraufführung an.

Koch war zur neuen Spielzeit vom Nationaltheater Mannheim an die Kammerspiele gewechselt, wo er nun festes Mitglied des Ensembles ist. Vorher sei er schon einmal als Gast auf der Bühne in München gewesen, teilte eine Sprecherin mit.

Koch möchte als Schauspieler wahrgenommen werden

Bei den Kammerspielen wolle er auch erste Regie-Erfahrungen sammeln, sagte Koch im Juni zur Vorstellung der neuen Spielzeit. Inzwischen nähmen ihn die Menschen immer häufiger als Schauspieler wahr und nicht mehr nur als denjenigen, der damals den Unfall hatte - und das freue ihn, sagte er weiter. Seit dem Unfall im Dezember 2010 ist Koch querschnittsgelähmt.

Bei dem Stück „proteus 2481“ handelt es sich um ein Satyrspiel - ein heiteres und leichtes Nachspiel, das in der griechischen Theatertradition nach den drei Tragödien kommt, wie Dramaturgin Anna Laner in einem Video auf der Website der Kammerspiele erläutert. Im Zentrum stehe dabei immer ein Chor, der viel Schabernack treibe. Dieser ist laut dem Theater mit Künstlerinnen und Künstlern besetzt, die zum Beispiel eine Sehbehinderung haben.