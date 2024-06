Leipzig - Die Schauspielerin Sandra Hüller ist als Rednerin bei einer Kundgebung gegen Rechtsextremismus in Leipzig eingeplant. Hüller werde auf der Kundgebung eines bundesweiten Bündnisses zu den Demonstranten sprechen, teilten die Veranstalter von „Hand in Hand für Demokratie und Menschenrechte“ am Mittwoch auf Anfrage mit. Hüller war bei den diesjährigen Oscars für die Hauptrolle im Film „Anatomie eines Falls“ nominiert.

„Unser erklärtes Ziel ist es, weder unsere Kommunen noch Europa den Rechten zu überlassen. Wir wollen ein solidarisches, sozial- und klimagerechtes Europa und stellen uns klar gegen ein nationalistisches Europa der Abschottung und Ausgrenzung“, betonte Irena Rudolph-Kokot für „Hand in Hand Leipzig. Die in Suhl geborene Schauspielerin Sandra Hüller lebt in Leipzig.

Die Veranstalter erwarten zu der Kundgebung am Samstag ab 15.00 Uhr auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz in der Messestadt mindestens 5000 Teilnehmer. Nach den Reden wollen die Menschen über den Innenstadtring ziehen. Zeitgleich hat das Aktionsbündnis „Wir sind die Brandmauer Dresden“ zu einer Großdemonstration unter dem Motto „Rechtsextremismus stoppen - Demokratie verteidigen“ auf dem Theaterplatz in der Landeshauptstadt aufgerufen.