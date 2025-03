Leipzig - Sandra starke bleibt zwei weitere Jahre bei Frauenfußball-Bundesligist RB Leipzig. Die 31-Jährige verlängerte ihren Kontrakt bis 2027, teilte der Verein mit. Nach einer Oberschenkelverletzung im Wintertrainingslager steht Starke am Samstag vor ihrem Comeback gegen den VfL Wolfsburg.

Von dort war die Mittelfeldspielerin 2023 nach Sachsen gewechselt und führt seitdem als routinierte Spielerin die junge Mannschaft in der Bundesliga. „Die Vertragsverlängerung unterstreicht ihre Bedeutung für die Mannschaft“, sagte Viola Odebrecht, Leiterin Frauen- und Mädchenfußball.

Die in Windhoeck geborene Starke absolvierte bislang 205 Spiele in der Bundesliga, agierte auch schon beim Chicago Stars FC und sechsmal in der deutschen Nationalmannschaft. „Wir befinden uns in einem ständigen Prozess, bei dem ich stolz darauf bin, selbst zu wachsen und zu lernen“, wird Starke in einer Mitteilung zitiert.