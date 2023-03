Dessau-Roßlau - Zu Beginn der nächsten Woche sollen Sanierungsarbeiten an der Elbebrücke beginnen. „Alle erforderlichen Arbeiten können weitestgehend bei laufendem Verkehr ausgeführt werden“, teilte das Ministerium für Infrastruktur und Digitales am Mittwoch in Magdeburg mit. Demnach müssten unter anderem Spurrinnen und Schäden auf der Fahrbahn der 60 Jahre alten Brücke beseitigt werden. Die Sanierung soll rund zweieinhalb Millionen Euro kosten. Die Arbeiten beginnen den Angaben nach am 6. März und werden im Oktober dieses Jahres abgeschlossen sein, hieß es.