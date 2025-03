Denkmal vor Sanierung Sanierungspläne: Depots der Burg Falkenstein werden geräumt

In die Zukunft der Burg Falkenstein im Harz soll viel Geld fließen. Bund und Land wollen groß investieren. Was genau gemacht werden muss, soll in den nächsten Monaten aufwendig ermittelt werden.