Sattelschlepper fährt auf A14 in Leitplanke: Fahrer tot

Döbeln/Dresden - Ein Sattelschlepper ist auf der Autobahn 14 von Leipzig nach Dresden an die rechte Leitplanke gefahren und auf die Seite gekippt. Der 22-jährige Fahrer erlitt dabei am Donnerstagmorgen tödliche Verletzungen, wie die Polizei in Dresden mitteilte. Er sei außerhalb des Fahrzeuges aufgefunden worden. Wie er jedoch dorthin gelangt ist, dazu machte die Polizei keine Angaben. Der Laster war demnach zwischen den Anschlüssen Döbeln-Ost und Nossen-Nord aus bisher nicht geklärter Ursache rechts von der Fahrbahn abgekommen. Die Richtungsfahrbahn musste zur Bergung des Lasters zeitweise voll gesperrt werden.