Oelsnitz/Zwickau - Ein Sattelzug ist auf der Autobahn 72 bei Oelsnitz im Vogtland gegen die Mittelleitplanke gerast. An Fahrzeug, Leitplanke sowie an einem Wasserschacht entstand ein Schaden von etwa 40.000 Euro. Menschen wurden nicht verletzt, wie die Polizei in Zwickau am Mittwoch mitteilte.

Nach bisherigen Erkenntnissen war an dem Fahrzeug zwischen den Anschlüssen Plauen-Süd und Pirk in Richtung Hof (Bayern) am Dienstag ein Reifen geplatzt. Der Laster kam links von der Fahrbahn ab, stieß gegen die Mittelschutzplanke, die er auf einer Länge von etwa 50 Metern stark beschädigte. Während der Bergungsarbeiten wurde der linke Fahrstreifen in beide Richtungen zeitweise gesperrt. Der Sattelzug musste abgeschleppt werden.