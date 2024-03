Wendeburg - Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 2 nahe Wendeburg im Landkreis Peine ist ein 27 Jahre alter Sattelzugfahrer ums Leben gekommen. Der Mann sei mit seinem Transporter am Donnerstagnachmittag an einem Stauende auf einen weiteren Sattelzug aufgefahren, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag. Der 27-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Vorausgegangen war ein weiterer Unfall auf der A2 in Richtung Berlin, der zum Stau führte. Nach den Unfällen wurde die Autobahn vorübergehend gesperrt.