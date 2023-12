Dresden - Ein Sattelzug hat am Samstagabend auf der Autobahn 4 bei Dresden Feuer gefangen. Wie die Polizeidirektion Dresden am Sonntag mitteilte, blieben die 44 Jahre alte Fahrerin und andere Personen unverletzt. Die Zugmaschine sei komplett ausgebrannt, der Sattelauflieger beschädigt worden, hieß es. Die Autobahn war in Richtung Görlitz eineinhalb Stunden voll gesperrt. Danach wurde der Verkehr zunächst auf dem linken Fahrstreifen vorbeigeführt. Knapp fünf Stunden später war die Strecke wieder komplett frei.