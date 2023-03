Pattensen - Ein Sattelzug ist auf der B3 bei Pattensen (Region Hannover) beim Überholen ins Schleudern gekommen und gegen einen Baum gefahren. Bei dem Unfall am Freitagabend entstand ein Schaden in der Höhe von 100.000 Euro, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Es gab keine Verletzten. Der 62-jährige Fahrer musste seinen Führerschein abgeben. Aufgrund der ausgelesenen Fahrerdaten bestehe der Verdacht auf eine Straftat. Die B3 war zeitweise vollständig gesperrt.