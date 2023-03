Berlin - Bei einem Brand in einem Krankentransporter ist es in Berlin zu einer Explosion gekommen. In dem Rettungswagen war am Donnerstagmittag auf einem Autobahnzubringer zwischen der A100 und der A115 aus bislang ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen, wie ein Feuerwehrsprecher mitteilte. Die Feuerwehr war demnach gerade dabei, die Flammen zu löschen, als ein mit Sauerstoff gefüllter Druckgasbehälter explodierte.

Verletzt worden sei bei dem Knall niemand. Die beiden Insassen des Transporters erlitten leichte Verletzungen infolge des Feuers in dem Transporter und kamen in eine Klinik.

Die Feuerwehr war mit 14 Kräften im Einsatz. Laut Feuerwehr gehört der Rettungswagen einem Privatunternehmen und hatte keinen Patienten an Bord.