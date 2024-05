Nach einer überragenden ersten Hälfte müssen Leipzigs Bundesliga-Handballer in Göppingen noch einmal zittern, behalten in der Schlussphase aber kühlen Kopf.

SC DHfK Leipzig feiert vierten Auswärtssieg in Folge

Göppingen - Die Bundesliga-Handballer des SC DHfK Leipzig haben ihre Erfolgsserie in fremden Hallen fortgesetzt. Am Freitagabend gelang der Mannschaft von Trainer Runar Sigtryggsson mit einem 30:27 (18:10) bei Frisch Auf Göppingen der vierte Auswärtssieg nacheinander. Bester Leipziger Werfer war der Isländer Viggo Kristjansson mit zehn Toren. Mit 29:31 Punkten belegt der SC DHfK in der Tabelle unverändert Rang acht.

Vor 4700 Zuschauern setzen sich die Gäste nach ausgeglichener Anfangsphase mit einem 9:2-Lauf auf 14:7 (26. Minute) ab. Mit ihrer 5:1-Abwehr lähmten sie den Spielfluss der Göppinger, zudem glänzte Torhüter Kristian Saeveras bis zur Pause mit acht Paraden. Nach Ballgewinnen schalteten die Gäste schnell um und verwerteten ihre Chancen mit hoher Effizienz. Die Acht-Tore-Führung zur Halbzeit war auch in der Höhe verdient.

Im zweiten Durchgang blieb von der Dominanz nichts mehr übrig. Die Leipziger agierten fahrig in der Abwehr und ohne Tempo im Angriff. Auch eine frühe Auszeit von Sigtryggsson blieb wirkungslos. Bis zur 44. Minute kämpfte sich Göppingen auf 21:22 heran. In der Folge stabilisierten sich die Gäste zumindest im Angriff und bauten ihren Vorsprung bis zur 50. Minute wieder leicht auf 26:23 aus. Die Göppinger steckten allerdings nicht auf und glichen durch Till Hermann zum 27:27 (57.) aus.

In der Schlussphase übernahm Nationalspieler Luca Witzke Verantwortung und brachte die Leipziger wieder in Führung. Göppingen gelang keine Antwort mehr, auch weil der eingewechselte Torhüter Domenico Ebner zweimal stark parierte.