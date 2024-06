Leipzig - Die Bundesliga-Handballer des SC DHfK Leipzig starten am 19. Juli in die Vorbereitung auf die neue Saison. Das geht aus dem Sommerfahrplan hervor, den der Verein am Donnerstag veröffentlichte. Nach einem Kurztrainingslager vom 29. bis 31. Juli in Oberwiesenthal bezieht der Club vom 11. bis 18. August im österreichischen Hard ein Trainingscamp. Zudem gibt es eine Reihe von Testspielen zumeist gegen unterklassige Gegner.

Die Bundesliga-Generalprobe steigt am 24. August in Leipzig beim Tag des Handballs gegen den polnischen Meister, Pokalsieger und Champions-League-Teilnehmer Wisla Plock. Das erste Bundesliga-Spiel ist gegen den TBV Stuttgart für die Zeit zwischen dem 5. und 8. September angesetzt.