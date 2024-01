Magdeburg - Handball-Bundesligist SC Magdeburg muss wohl erneut auf seinen isländischen Spielmacher Gisli Kristjansson verzichten. Der 23-Jährige verletzte sich in der vorletzten Partie Islands bei der Europameisterschaft 2024 am Montag gegen Kroatien in der Anfangsphase am linken Fuß und konnte nicht weitermachen.

Kristjansson war im vergangenen Jahr nach einer Schulterverletzung aus dem Halbfinale der Champions League, die er mit dem SCM gewann, bereits lange ausgefallen und hatte erst Mitte Dezember 2023 sein Comeback auf der Platte gegeben. Der Sportler des Jahres 2023 in Island verpasste mit seinem Nationalteam das Halbfinale der EM am Ende klar.