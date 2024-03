Veszprém - Handball-Bundesligist SC Magdeburg hat die direkte Qualifikation für das Viertelfinale der Champions League geschafft. Beim ungarischen Meister Telekom Veszprém siegte der SCM am Donnerstagabend 30:28 (14:14). Bester Magdeburger Schütze war Felix Claar mit neun Toren. Das Viertelfinale wird Ende April und Anfang Mai ausgetragen.

Beide Teams begannen mit vergebenen Würfen und technischen Fehlern. In der Anfangsphase hatte Veszprém vor allem mit dem Ex-Magdeburger Mike Jensen im Tor Vorteile, doch absetzen konnten sich die Ungarn nicht. Stattdessen arbeitete sich der SCM ins Spiel und ging in Front, verpasste im Anschluss aber eine höhere Führung. Veszprém kam zurück und die Mannschaften gingen mit einem Unentschieden in die Pause.

Auch die zweite Halbzeit begann mit vielen Fehlwürfen, keines der Teams konnte sich absetzen. Magdeburg hatte Probleme aus dem Positionsangriff, ins Tempospiel kam der Bundesligist gar nicht. Zwei SCM-Treffer innerhalb von 15 Sekunden brachten schließlich eine Zwei-Tore-Führung (20:18/42.), doch die Gastgeber zogen die Partie nach vier Minuten wieder auf ihre Seite. Auf die nächste Drei-Tore-Führung des SCM fanden die Ungarn jedoch keine Antwort mehr. Der SCM holte den zwölften Sieg in Serie in der Champions League.