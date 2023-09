Magdeburg - Champions-League-Sieger SC Magdeburg hat im ersten Heimspiel der neuen Bundesliga-Saison gleich ein Ausrufezeichen im Titelkampf gesetzt. Gegen Mitfavorit SG Flensburg-Handewitt erarbeiteten die Magdeburger vor 6600 Zuschauern ein am Ende knappes 31:29 (16:13). Mit Michael Damgard, Omar Magnusson und Felix Claar waren am Sonntag mit je sechs Toren gleich drei SCM-Schützen erfolgreich, für Flensburg traf der Ex-Magdeburger Kay Smits mit sieben Treffern am häufigsten.

„Wir haben eine gute Phase gehabt, nur ein wenig enttäuscht über die letzten zehn Minuten“, sagte Michael Damgaard beim TV-Sender DYN.

Flensburg begann mit betont ruhigem Positionsangriff, Magdeburg versuchte Tempo zu gehen, war anfangs jedoch zu fehlerhaft, sodass die Teams in einer torarmen Partie auf Augenhöhe blieben. Glück hatten die Gäste, dass Johannes Golla nach einem Gesichtstreffer gegen Philipp Weber nach Videobeweis nur eine Zeitstrafe kassierte. Nach knapp 25 Minuten führte der SCM erstmals mit zwei Toren und zur Pause sogar mit drei Treffern.

Nach der Pause münzte der SCM den eigenen Anwurf und einige Paraden von Nicola Portner in eine frühe Sechs-Tore-Führung um (19:13/36.). Flensburg versuchte die SCM-Angriffe früher aufzunehmen, stellte dann sogar auf 5:1-Deckung um und kam in der Schlussphase noch einmal heran (28:25/53.). Kurz vor Ende ging Flensburg in doppelte Unterzahl (57.), zu der sich sogar noch eine dritte Zeitstrafe gesellte (58.). Gegen dezimierte Flensburger quälte sich der SCM zum letztlich verdienten Sieg.