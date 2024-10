Der deutsche Meister SC Magdeburg kann sich in der Champions League keine Ausrutscher mehr erlauben. In Barcelona unterliegen die Magdeburger klar, sind mit drei Punkten aus sechs Spielen Vorletzter.

SC Magdeburg in Barcelona ohne Chance

Barcelona - Der SC Magdeburg kommt in der Champions League weiter nicht in Tritt. Bei Titelverteidiger FC Barcelona unterlag der deutsche Meister am Donnerstagabend mit 26:32 (11:15). Dabei war Manuel Zehnder mit sechs Toren der beste Magdeburger Schütze. Mit drei Punkten ist der SCM nun Tabellenvorletzter, braucht für das Erreichen der K.-o.-Runde jeden Punkt.

Magdeburg war ohne die Langzeitverletzten angereist, konnte aber auf die zuletzt fraglichen Philipp Weber und Oscar Bergendahl zurückgreifen. Magdeburg vergab die ersten vier Angriffe, agierte insgesamt im Angriff zu fehlerhaft und lief so einem Rückstand hinterher. Als der auf vier Treffer angewachsen war, griff Trainer Bennet Wiegert zur ersten Auszeit. Die half zumindest, das Momentum zu brechen. Magdeburg verkürzte, kam zum Anschluss - nur um zur Pause mit fünf Toren zurückzuliegen.

Nach der Pause mühte sich Magdeburg, wieder ins Spiel zurückzufinden, doch fehlte im Angriff der nötige Spielfluss und in der Abwehr der Zugriff. Dazu ging das Torwartduell ganz klar an die Gastgeber, die ihren Vorsprung sogar ausbauten. Der SCM gab sich zwar nicht auf, die Partie war aber nach vierzig Minuten praktisch entschieden.