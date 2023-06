Magdeburg - Es war am Donnerstagabend die wohl beste Nachricht für den SC Magdeburg und seine Fans. Spielmacher Gisli Kristjansson steht den Elbestädtern nur 29 Tage nach seiner Knöchelverletzung aus dem Champions-League-Viertelfinale wieder zur Verfügung.

„Nach intensiven, täglich mehrstündigen Behandlungen wurde Anfang dieser Woche die Zustimmung von ärztlicher Seite für einen Trainings- und Spieleinsatz gegeben“, teilten die Magdeburger vor dem letzten Heimspiel gegen den TVB Stuttgart mit. Tatsächlich stand der Isländer am Abend bereits auf der Platte, kam gleich auf drei Tore und steuerte noch zwei Assists bei.

Nun hat der SC Magdeburg noch acht Tage Zeit, sich mit Kristjansson auf das Final Four der Champions League in Köln vorzubereiten. Dort trifft der SCM im Halbfinale auf den FC Barcelona, den die Magdeburger in den vergangenen zwei Jahren zweimal geschlagen haben.